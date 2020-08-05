Митинг Тихановской в Минске 6 августа состоится, несмотря на празднование Дня железнодорожных войск в парке Дружбы народов

Во вторник, 4 августа, в Мингорисполком и ЦИК были поданы жалобы от штаба Тихановской. На них пока не отреагировали

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Митинг Светланы Тихановской, который был запланирован на 6 августа в Минске, состоится, несмотря на то, что в это же время в парке Дружбы народов будет проходить празднование Дня железнодорожных войск. Об этом сообщает БелаПАН.

«Наша позиция, на данный момент, остается прежней: мы собираемся провести мероприятие в том месте, где мы заявили. Об этом мы совершенно законно уведомили Мингорисполком», — рассказала представитель штаба Анна Красулина.

Она добавила, что позиция актуальна именно на данный момент. По словам Анны, не исключено, что все может поменяться.

На вопрос о том, планирует ли штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской обсудить вопрос с кем-то из чиновников при личной встрече, она ответила, что во вчерашней жалобе все было изложено.

«Мы просили, чтобы встреча с нами была назначена и проведена. Просили хоть какой-то определенности. Не уверена, что будет во второй или в пятый раз стучаться. Не думаю, что кандидат в президенты должен под дверями там стоять», — заявила Красулина.

В агентстве «Минск-Новости» сообщили, со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома, что на праздничном концерте, который пройдет в парке Дружбы народов и будет посвящен празднованию Дня железнодорожных войск, выступят Жанет, Александра Гайдук, «Песняры», «Белорусы», а также заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

Напомним, что 3 августа на сайте администрации Советского района города Минска появилась информация о том, что с 3 по 8 августа в парке Дружбы народов будут проводиться музыкальные вечера под названием «Классика без границ». А 6 августа пройдет масштабное празднование Дня железнодорожных войск.

В среду, 4 августа, представители штаба Тихановской подали жалобы в ЦИК и Мингорисполком. На них пока не отреагировали.