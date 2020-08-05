Лукашенко выразил соболезнования Ливану в связи с гибелью людей от взрыва

Взрыв в столице Ливана 4 августа. Фото: REUTERS

Президент Беларуси направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну.

- С большой болью в Беларуси восприняли печальное известие о многочисленных жертвах трагического происшествия в порту Бейрута, - сказано в сообщении.

Как добавляет пресс-служба Лукашенко, он от себя лично и от белорусского народа высказал слова поддержки Ливану, родным и близким погибших, пожелал выздоровления жертвам ЧП.

Напомним, мощный взрыв случился в порту Бейрута 4 августа. Оказалась разрушенной половина города. Правительство объявило Бейрут зоной бедствия. По последним данным, погибло более 70 человек, тысячи пострадали, около 300 тысяч остались без жилья.

МИД Беларуси готов оказать помощь белорусским гражданам, которые пострадали от взрыва или его последствий. По данным на 5 августа, таких не было.