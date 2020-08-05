Видеофакт. В Гродно девушка попыталась спрыгнуть со Старого моста в Неман

В Гродно девушка попыталась спрыгнуть со Старого моста в Неман. Фото: Википедия

В среду, 5 августа, в Гродно девушка попыталась спрыгнуть со Старого моста в Неман. Об этом сообщает издание «Вечерний Гродно».

«В какой-то момент девушка перелезла через перила и нависла над Неманом», - рассказал очевидец Алексей.

На место оперативно приехали сотрудники МЧС, а также скорой медицинской помощи. Внизу моста, у реки, дежурили спасательные катера.

Девушка с моста так и не спрыгнула. С ней велись переговоры.

Врачи забрали девушку в машину скорой помощи в приподнятом настроении. Ее увезли в больницу.

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