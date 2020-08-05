Дмитрий Медведев: В Беларуси из России лепят образ врага. Это вызывает чувство обиды и очень печально

Медведев высказался о Беларуси. Фото: er.ru

Дмитрий Медведев, лидер партии «Единая Россия» и зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации, высказался о последних новостях из Беларуси.

По его мнению, российско-белорусские отношения, Союзное государство, интеграция «стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании». Его заявление транслировало парламентское телевидение Госдумы РФ.

- Причем, что бы там ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы - это часть такой несложной политической технологии. Вылепить образ врага и добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти и гори все синем пламенем - неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды - это очень печально. И последствия будут печальные, - заявил Дмитрий Медведев.

Медведев не конкретизировал, что он имеет в виду, но можно догадаться, что речь идет о задержанных в Беларуси 33 боевиках российской частной военно компании Вагнера. По версии белорусских правоохранительных органов, они приехали в Беларусь с целью дестабилизации обстановки во время выборов. Россия настаивает на том, что военные были в Беларуси транзитом и отношения к делам страны не имеют.