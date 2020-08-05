«Десять копеек за килограмм»: ГУБОПиК рассказал, как в Витебской области коррупционеры воровали мясо

В Витебской области изобличили коррупционеров: они мошенничали с мясом крупного рогатого скота. Фото: МВД.

В Витебской области возбудили шесть уголовных дел в отношении должностных лиц потребкооперации, которых подозревают в коррупционных преступлениях. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Изобличили коррупционеров оперативники ГУБОПиК МВД.

- С 2018 по 2020 годы должностные лица перерабатывающих предприятий потребкооперации умышленно создавали излишки мяса, похищали их и продавали коммерсантам, - рассказала Ольга Чемоданова.

Подозреваемые фальсифицировали документы: на бумаге указывали меньший вес поступающего на убой скота или же мясо второй категории определяли в тощую. Коммерческие структуры давали работникам потребкооперации взятки - доплату за монопольное право фирмы быть единственным закупщиком мяса. В среднем коррупционеры получали 10 копеек с килограмма официально отгруженной продукции в качестве «вознаграждения».

Правоохранительные органы выявили на Шарковщинском консервном заводе хищение излишков мяса более чем на 6 тысяч рублей, а в Городокском райпо за 10 месяцев работники украли мяса более чем на 53 тысячи рублей. В Поставском районе должностное лицо получило более 7 тысяч рублей взяток, а на Шарковщинском консервном заводе коррупционеры получили около 30 тысяч рублей взяток.

Возбуждено шесть уголовных дел - за хищения путем использования служебного положения, получение и дачу взяток.