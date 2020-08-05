Пьяный мужчина попытался дать взятку сотруднику ГАИ в размере 100 рублей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Пьяный мужчина попытался дать взятку сотруднику ГАИ в размере 100 рублей. Его задержали. Об этом сообщили в Телеграм-канале МВД Беларуси.

С чего все началось. Во вторник, 4 августа, сотрудникам ГАИ поступила информация о том, что за рулем автомобиля находится мужчина в нетрезвом состоянии. Сотрудники смогли обнаружить машину недалеко от деревни Байдино.

«В автомобиле находились водитель и еще два пассажира. Все они были в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в МВД.

Для того, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, один из пассажиров предложил сотруднику ГАИ взятку в размере 100 рублей. Несмотря на то, что сотрудники ГАИ не раз напомнили про ответственность, 38-летний мужчина был настойчив.

Его задержали.

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Удалось установить, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения (подробности).