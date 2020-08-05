«Услышали крики о помощи»: под Березой в одном из меловых карьеров тонущих детей спасли два лейтенанта

Под Березой в одном из меловых карьеров тонувших детей спасли два лейтенанта Фото: Инна КОРСАК

Под Березой в одном из меловых карьеров тонувших детей спасли два лейтенанта. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Беларуси.

Инцидент произошел в понедельник, 3 августа. Парни находились недалеко от одного из меловых карьеров и услышали крики о помощи.

«Иван и Егор спасли тонущих подростков. Они вытащили их на берег, а позже отвезли в больницу, где им была оказана медицинская помощь», - сообщили в Министерстве обороны.

К слову, Иван Прилепа и Егор Лиша - операторы авиационного отряда эскадрильи беспилотных авиационных комплексов.

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