Расстреляли балкон и такси, а пистолет зарыли. Два парня в Витебске поигрались с пневматическим оружием

Парни тестировали пневматический пистолет- стреляли по балконам, автомобилям и котам. Фото:кадр с записи камеры видеонаблюдения.

В Витебске в ночь с 4 на 5 августа случилось несколько загадочных происшествий. В милицию обратилась 23-летняя женщина и рассказала, что кто-то повредил балконное стекло. Квартира заявительницы расположена на шестом этаже дома по улице Ленинградской. Когда приехали сотрудники милиции, они обратили внимание, что возле дома припаркован автомобиль, в котором тоже разбиты стекла.

На этом странности не закончились. Утром в Железнодорожный РОВД обратился водитель такси. Мужчина около полуночи вез пассажира по той же улице Ленинградской, и кто-то выстрелил в заднее стекло автомобиля. Пассажир чудом не пострадал – выстрелом его едва не задело.

Хулиганов вычислили благодаря записям камер видеонаблюдения.Оказалось, 26-летний парень продал своему 19-летнему приятелю пневматический пистолет. Молодые люди вместе решили протестировать оружие. Какое-то время они стреляли по балконам, котам и проезжающим мимо машинам, а потом закопали пистолет около железнодорожного переезда.

-Подозреваемые задержаны, сумма причиненного ущерба устанавливается, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.