Лукашенко 5 августа дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 5 августа дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Об этом сообщил Телеграм-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер общался с украинским журналистом почти три часа. Во время интервью затрагивались самые горячие и волнующие темы.

К слову, именно во время диалога с Гордоном Лукашенко позвонил президент Украины Владимир Зеленский.

В финале интервью Гордон признался, что очень давно хотел пообщаться с Лукашенко и сделать с ним интервью. Об этом сообщили в БелТА.

«Я очень доволен результатом. Очень доволен, что именно сегодня это произошло. Беседа была интересной», — подчеркнул Гордон.

Напомним, что 4 августа Александр Лукашенко со сцены Дворца Республики обратился с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию. Ближе к вечеру, 4 августа, белорусский лидер провел рабочую встречу с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками президента по областям и городу Минску.