Лукашенко про суть своей политики: Главное — справедливость! Если я вижу, что пытаются наклонить Беларусь — это всё

Лукашенко рассказал про суть своей политики. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 5 августа дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Беседа длилась почти три часа. Об этом сообщили в БелТА.

Во время интервью Лукашенко рассказал, что во всем, что он делает, старается придерживаться принципов справедливости. Именно это и является сутью его политики.

«Если это касается страны, и я вижу, что это несправедливо, то для меня это неприемлемо. Основа любой политики — справедливость. Это главное. Справедливость — это то, что я пытаюсь делать. Если я вижу, что пытаются наклонить Беларусь, мой народ, моих людей — это все», — заявил белорусский лидер.

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