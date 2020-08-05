Водитель превысил скорость: в Вороновском районе автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

В Вороновском районе автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Фото: группа ВКонтакте ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Вороновском районе автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Об этом сообщили в официальной группе ВКонтакте ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

«На автодороге «Ивье-Липнишки-Бастуны» в среду, 4 августа, перевернулся автомобиль «Шкода». Удалось установить, что мужчина, который находился за рулем, превысил скорость», — рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В результате ДТП, пострадала 42-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сиденье. У нее перелом предплечья. Женщина была доставлена в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пьяный мужчина попытался дать взятку сотруднику ГАИ в размере 100 рублей. Его задержали.

Несмотря на то, что сотрудники ГАИ ни раз говорили о привлечении к административной ответственности, мужчина был настойчив. (подробности)

В Минске автомобиль сбил на пешеходном переходе 11-летнего велосипедиста. Он в больнице.

Водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. (подробности)