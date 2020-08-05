В Минске водитель выезжал задним ходом со двора и сбил двухлетнего ребенка. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель 5 августа выезжал задним ходом со двора и сбил двухлетнего ребенка. Он выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«За рулем автомобиля «Хонда Цивик» находился 47-летний водитель. Он выезжал задним ходом со двора дома №30 по переулку Корженевского», — рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ребенок, в результате случившегося, не пострадал, но его доставили с больницу для обследования.

Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водитель превысил скорость: в Вороновском районе автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

В результате ДТП, пострадала 42-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сиденье. У нее перелом предплечья. (подробности)

Пьяный мужчина попытался дать взятку сотруднику ГАИ в размере 100 рублей. Его задержали.

Несмотря на то, что сотрудники ГАИ ни раз говорили о привлечении к административной ответственности, мужчина был настойчив. (подробности)