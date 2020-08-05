«Проведение митинга 6 августа не представляется возможным». Мингорисполком ответил на жалобу штаба Тихановской

Мингорисполком ответил на жалобу штаба Тихановской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мингорисполком 5 августа ответил на жалобу Тихановской, которая была подана представителями ее штаба во вторник, 4 августа. В письме ведомства говорится о том, что проведение митинга 6 августа невозможно. Об этом сообщает БелаПАН.

«В парке Дружбы народов, в четверг, 6 августа будут проводиться масштабные мероприятия, посвященные празднованию Дня железнодорожных войск. Данные мероприятия будут проводиться на основании решения госоргана — Плана городских культурных мероприятий Минского горисполкома и в соответствии с предложением Министерства обороны Беларуси. По этой причине проведение вами или вашими доверенными лицами агитационного митинга не представляется возможным», — говорится в письме.

В среду, 5 августа, представитель штаба Тихановской Анна Красулина сообщила, что они собираются провести запланированное мероприятие. Но отметила, что все может измениться.

Напомним, что 6августа в парке Дружбы народов должен был состояться большой митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Также было запланировано выступление группы J МОРС, NIZKIZ, TOR BAND, КРАМА, VOLSKI.

Но в понедельник, 3 августа, на сайте администрации Советского района Минска появилась информация о проведении в парке Дружбы народов музыкальных вечеров под названием «Классика без границ». Вечера стартовали 3 августа и продлятся до 8 числа. А на 6 августа в парке запланировано празднование Дня железнодорожных войск. Будут и конкурсы для всей семьи, и дефиле, и выступление роты почетного караула. На празднике споют Жанет, Александр Солодуха, группа «Песняры» и другие.