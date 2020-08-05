Из дома выбивались клубы дыма: в Березовке очевидец спас мужчину на пожаре

В Березовке очевидец спас мужчину на пожаре. Фото: grodno.mchs.gov.by

В городе Березовка очевидец спас мужчину на пожаре. Он позвонил в МЧС и сообщил, что загорелся частный одноэтажный дом. Об этом проинформировали на сайте Гродненского областного управления МЧС.

«Возгорание частного дома произошло во вторник, 4 августа. На место случившегося оперативно прибыли сотрудники МЧС. В первую очередь, они осмотрели дом, выяснили, что внутри никого нет и предотвратили возгорание», — сообщили в МЧС.

Сотрудникам удалось установить, что в частном доме проживает 44-летний мужчина. На возгорание обратил внимание местный житель. Он забежал внутрь дома, увидел, что рядом с кроватью находится хозяин и вынес его на улицу.

В результате пожар повредил имущество в веранде, также были закопчены стены и потолок.

Устанавливается причина возгорания. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем при курении.