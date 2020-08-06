Гордон: Александр Лукашенко обещал дать зеленый свет на выдачу вагнеровцев Украине и России

Интервью журналистом отмечается, как резонансное и смелое, в котором присутствует ряд сенсационных фактов. Фото: belta.by

Об интервью с президентом Александром Лукашенко, которое состоялось во Дворце независимости, рассказал журналист Дмитрий Гордон Радио Свабода. Оно длилось 2 часа 20 минут. Сама же встреча заняла более трех часов.

Гордон рассказал, что одной из обсуждаемых тем был вопрос об экстрадиции участников ЧВК Вагнера, которых задержали в санатории под Минском. Президент заявил, что даст зеленый свет прокуратуре и прочим правоохранительным органам нашей страны. В соответствии с белорусским законодательством те проведут все необходимые процедуры, чтобы виновные были переданы России и Украине. Он выразил надежду, что все причастные к преступлениям в Украине будут выданы Киеву.

По признанию украинского журналиста, он был вдохновлен решимостью белорусского лидера отстаивать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

Журналист рассказал о самочувствии Лукашенко. «Рукопожатие у него сильное. Бодрый, хорошо выглядит… Он был очень энергичным и 2 часа 40 минут беседовал, причем весьма эмоционально, с огромным количеством инсайдов. По-моему, он абсолютно здоров», - рассказал Гордон.

Интервью журналистом отмечается как резонансное и смелое, в котором присутствует ряд сенсационных фактов. Лукашенко отвечал на вопросы о протестах в РБ, про арест Бабарико, Тихановского, о деле Цепкало, про Тихановскую. Интервью появится на YouTube-канале «В гостях у Гордона» вечером 6 июля.

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На вопрос, видит ли он младшего сына преемником, глава государства ответил, что категорически нет: «Ни в коем случае. Я не хочу желать ему такую участь, я хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси» (подробности).