«Приняли к сведению». Правительство Германии отреагировало на призыв Тихановской к Меркель

Митинги Тихановской срывают перед выборами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Руководство Германии услышало обращение кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. В интервью авторитетному немецкому изданию Bild 5 августа Тихановская обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель и попросила ее связаться с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко:

- Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, что мы хотим, - это честные выборы. Мы устали от диктатуры.

Вскоре представитель немецкого правительства кратко ответила на этот призыв: высказывание Тихановской принято к сведению. В правительстве также заявили, что не могут подробно прокомментировать это обращение из-за близости даты голосования, пишет ria.ru.

Напомним, в последние дни в нескольких городах Беларуси были сорваны агитационные митинги Тихановской. Внезапно оказывалось, что заявленные площадки для встречи с избирателями либо заняты, либо там начинались ремонтные работы.

6 августа в Минске должен был пройти большой митинг Тихановской, но столичные власти заявили, что он не сможет состояться - площадка занята концертом в честь Дня железнодорожника.

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