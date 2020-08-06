В Гродно муж убил жену молотком, а после вскрыл себе вены

Первым забеспокоился брат умершего главы семейства. Вопрос возник, когда ни он, ни его супруга сутки не выходили на связь. Фото: pixabay.com

В Гродно в многоквартирном доме произошло страшное семейное бедствие. Обычный семейный скандал закончился смертью супругов. Сперва муж молотком убил жену, а потом пошел в ванную комнату. Там закрылся и вскрыл себе вены. В соседней комнате всё это время находилась их 12-летняя дочь, сообщает портал newgrodno.by.

Первым забеспокоился брат умершего главы семейства. Вопрос возник, когда ни он, ни его супруга сутки не выходили на связь.

30 июля вечером в квартире обнаружили следующую картину. Женщина вся в крови лежала на полу и не подавала никаких признаков жизни. Ее муж был заперт изнутри в ванной комнате. Тоже мертвый, со вскрытыми венами - видимо, покончил жизнь самоубийством.

В квартире была обнаружена их 12-летняя дочь. Девочка лежала на полу в одной из комнат и была в сознании. У нее была сломана рука, а также имелись следы от ударов тупым предметом по голове. Предварительно стало известно, что мужчина бил не только жену, но и дочь. Ее отвезли в больницу.

Как впоследствии выяснилось, родители были в разводе, но суд дал им срок, чтобы они примирились. Отец жил с братом, а мать с дочерью в злосчастной квартире. Возможно, в тот несчастный день супруги встретились поговорить.

Отец был 1978 года рождения, а мать - 1981.

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