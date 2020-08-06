Лукашенко: Надо дать оценку законности инициатив по альтернативному подсчету голосов

Лукашенко собрал совещание по обеспечении безопасности избирательной кампании Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Президент Беларуси 6 августа на совещании по обеспечении безопасности избирательной кампании поручил дать оценку законности инициатив по альтернативному подсчету голосов. По словам Александра Лукашенко, «всем, кто будет голосовать, необходимо дать возможность сделать это спокойно и празднично». Президент сказал, что люди должны проголосовать, «не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор».

- Тема, которая всплыла, - это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив, - цитирует Лукашенко БелТА.

Президент уточнил: «В судах, если такие обращения туда поступят».

Напомним, сейчас в Беларуси идет досрочное голосование на выборах президента. Многих наблюдателей избирательные комиссии не допускают на участки.

Еще больше материалов по теме: Президентские выборы в Беларуси-2020