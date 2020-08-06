«Аж ноют, пищат, кричат». Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины, чтобы разобраться в деле о задержанных россиянах

Лукашенко дал поручение разобраться в деле задержанных россиян. Фото: кадр из видео

Президент Беларуси 6 августа на совещании по обеспечении безопасности избирательной кампании поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины, чтобы разобраться в деле о задержанных российских наемниках.

Напомним, 33 россиянина были задержаны в Беларуси 29 июля под Минском. Кто это: боевики, наемники или охранники?

- Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией, и Украиной, и которые мы подписали в многостороннем плане, - цитирует президента БелТА. - Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация - на стол. Втроем решите.

Трое - это генпрокуроры Беларуси, Украины и России. Лукашенко отметил, что если «не приедут - вопрос решим без них».

- Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности, - продолжил тему президент.

По его словам, «законы не все предусматривают», поэтому «еще надо исходить из человеческого фактора». Лукашенко заявил, что проблему надо решить без политизации, и в данном случае не должно быть «спектаклей ни политических, ни экономических». Президент добавил, что «пугать нас тоже не надо последствиями», а еще - «американцами и натовцами»:

- Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло.

Днем ранее журналист Дмитрий Гордон, который брал интервью у Александра Лукашенко, рассказал, что одной из обсуждаемых тем был вопрос об экстрадиции в Украину задержанных россиян. По словам журналиста, президент заявил, что даст зеленый свет прокуратуре и прочим правоохранительным органам: в соответствии с белорусским законодательством те проведут все необходимые процедуры, чтобы виновные были переданы России и Украине.

Также президент Украины Владимир Зеленский надеется, что «подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут переданы для привлечения к уголовной ответственности» - написал он в своем Твиттере по итогам телефонного разговора с Лукашенко.