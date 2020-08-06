Отец Канопацкой заявил, что вся семья не понимает поступков Анны

В интервью порталу ежедневник.бай известный бизнесмен, первый долларовый миллионер Беларуси, а также отец кандидата в президенты Беларуси Анны Канопацкой Анатолий Труханович рассказал, что он семья не понимает некоторых поступков Анны.

«Не знаю, почему так получается, может это большое волнение сказывается. Но эти выступления – это совсем на неё не похоже. Ведь я не так воспитывал своих дочерей, а так чтобы они не просто были обывателями, а болели, переживали за большое, если хочешь быть большим», - говорит бизнесмен.

Далее, в пример он приводит её грубые высказывания о Бабарико. «На фоне того, что у нас уже есть такой президент, который не следит за тем, что говорит, и тут дочка такая. Мне кажется, что это неправильно. За ней же никогда такого не водилось. В семье у нас даже грубых интонаций не было. Мы всегда осуждали с ней, как президент грубо говорит про кого-то. Не должен так кандидат говорить, тем более президент. От президента ждем мудрости. Из мудрости вытекает три особенности: правильно анализировать, безошибочно говорить и безупречно поступать», - добавляет отец кандидата.

«Нужно ещё понимать, что если представитель российского банка станет у нас президентом – это будет нести определенные риски. Нужно общаться дипломатично. Тогда люди всё поймут. Грубых сравнений этих не нужно. Тут она допустила ошибку. Я считаю, что она должна извиниться. Ошибаются все, но только дураки не признают свои ошибки», - говорит Труханович.

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На вопрос, видит ли он младшего сына преемником, глава государства ответил, что категорически нет: «Ни в коем случае. Я не желаю ему такую участь, я хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси». (подробности).