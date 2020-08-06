ЦИК: в Беларуси за два дня досрочно проголосовали 12,75% избирателей

В Беларуси за два дня досрочно проголосовали 12,75% избирателей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По официальным данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией Беларуси, в первые два дня досрочного голосования на выборах президента на избирательные участки пришли уже 12,75% избирателей.

Максимальная явка зафиксирована в Гомельской области - 16,44%. В другом восточном регионе - Могилевской области - на участки пришли 14,61%. На третьем месте - Минская область с 12,61% проголосовавших избирателей. В Витебской области явка составила 12,16%.

Меньше всего досрочно голосуют в западных регионах и в столице. В Минске на участки пришли 11,73%, в Брестской области явка составила 11,26%, в Гродненской - 10,01%.

Напомним, основной день голосования на выборах президента Беларуси - 9 августа.

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