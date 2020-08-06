Лукашенко о провокаторах: Мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они

Лукашенко проводит совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Президент Беларуси 6 августа на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил, что сейчас «идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны». В связи с этим Александр Лукашенко высказался о провокаторах. По его словам, многих из них удалось задержать «только благодаря бдительности граждан».

- Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны, - цитирует президент БелТА. - Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят».

Президент обратился к МВД и сказал, что правоохранительные органы должны активно взаимодействовать с населением, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в стране и выявлять подозрительных людей.

Лукашенко заявил, что «государство не допустит дестабилизации ситуации в стране во время выборов».

Напомним, президент также сделал заявление об инициативах по альтернативному подсчету голосов >

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