В Борисове квартирант приторговывал электроинструментом, который хранился на съемной квартире

Как только женщина обнаружила недостачу в хозяйстве – сразу же позвонила квартиранту Фото: Святослав ЗОРКИЙ

38-летняя жительница Борисова обратилась в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД. Ею было сделано заявление о хищении имущества из ее дома на сумму BYN1600.

В ходе расследования оперативники выяснили, что ранее свою квартиру заявительница сдавала 29-летнему жителю Борисовского района. Жил он там несколько месяцев. Более двух недель назад молодой человек съехал и, скорее всего, не с пустыми руками. Его добычей стали дорогостоящая бензопила, электропила, перфоратор и болгарка, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Как только женщина обнаружила недостачу в хозяйстве, сразу же позвонила квартиранту. Тот не стал отнекиваться, но и возвращать вывезенное не торопился. Женщина поняла, что ситуация так просто не урегулируется, и написала заявление в милицию.

Оперативно-разыскные мероприятия подтвердили вышеописанную историю. Все, что квартирант вывез, уже успел продать. Что-то толкнул на рынке, что-то своему знакомому за символическую сумму. За вырученные деньги, а это более BYN100, приобрел алкоголь.

В отношении задержанного силовики возбудили уголовное дело. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения милиции.

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