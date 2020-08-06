В Беларуси перед выборами проведут бесплатные концерты с участием зарубежных звезд. Некоторые из них отрицают свой приезд

В Беларуси перед выборами проведут бесплатные концерты Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По всей Беларуси перед выборами президента власти проведут бесплатные концерты на открытом воздухе. Многие - с участием не только известных белорусских исполнителей, но и российских, украинских и других зарубежных звезд.

В частности, в Гомеле 8 августа, за день до выборов, на бесплатном open-air запланировано выступление групп Boney M, «Дискотека Авария», «Сябрoу» и других исполнителей. Как сообщает сайт Гомельского горисполкома, концерт состоится в рамках акции «Вместе за Беларусь!».

В афишах указано, что это будет праздничный концерт, однако не сообщается, к какому именно празднику он приурочен.

Интересно, что в афише концерта в Гомеле указан также Haddaway - англоязычный поп-музыкант. Однако на его официальной странице информация о выступлении в Беларуси названа ошибочной и ложной.

Haddaway отрицает свое участие в концерте в Гомеле. Фото: скриншот

По неофициальной информации, оплатить концерты в разных городах «пригласили» предпринимателей.

Министерство культуры 6 августа объявило о том, что концерты «За Беларусь» с участием звезд белорусской оперы и эстрады, коллективов народной и академической музыки, а также молодых артистов пройдут 8 августа во всех регионах страны. В частности, в Барановичах, Пинке, Орше, Новополоцке, Жлобине, Мозыре, Лиде, Молодечно, Солигорске, Борисове, Осиповичах, Бобруйске и Минске.

В то же время митинг и концерт известных белорусских исполнителей в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 6 августа в Минске был сорван.

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