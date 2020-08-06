Главу штаба Тихановской возили в милицию для беседы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Утром 6 августа в Минске внезапно пропала глава избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз. Ее телефон был отключен, о местонахождении ничего не было известно. Позже выяснилось, что на выходе из литовского посольства, куда глава штаба ходила подавать документы на визу, к Марии подошли люди, представившиеся сотрудниками МВД. После этого она перестала выходить на связь.

Однако около 12.45 Мария объявилась и рассказала, что ее возили в милицию на «разъяснительную беседу», сообщает БелаПАН. Оказалось, что ее не задерживали, а «приглашали» в отделение.

Во время беседы речь шла об ответственности за организацию несанкционированных массовых мероприятий.

Напомним, 6 августа в Минске должен был пройти большой агитационный митинг в поддержку Светланы Тихановской, однако он был сорван >

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