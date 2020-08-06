МВД предупредило белорусов, что не допустят хаоса на улицах

Барсуков отмечает, что эта избирательная кампания проходит в напряженных условиях. Фото: belta.by

Белорусскими правоохранительными органами не будет допущен хаос и беспорядки на улицах во время президентской избирательной кампании. Заявление об этом сделал заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков на телеканале Беларусь-1.

«Мы не допустим хаоса и не позволим устраивать беспорядки на улицах. Поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать законы», - отметил он.

Барсуков отмечает, что эта избирательная кампания проходит в напряженных условиях, «проводятся несанкционированные мероприятия, звучат призывы к подрыву стабильности в республике».

«Происходящее сейчас - это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации», - отмечает замминистра. А также предупреждает о персональной ответственности организаторов несанкционированных массовых мероприятий.

Далее в своем выступлении начальник милиции общественной безопасности призывает граждан не участвовать в подобных мероприятиях. При этом он подчеркивает, что провокация органов правопорядка на принятие превентивных мер, в том числе силовых, ставит под угрозу безопасность людей.

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По словам президента, «идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны» (подробности).