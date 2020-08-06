9 августа будет жарко: погода в Беларуси на выходные

Б Беларуси в выходные обещают тепло и осадки Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Теплая и даже жаркая погода сохранится в Беларуси в ближайшие выходные. Но если в пятницу будет до плюс 30 и без осадков, то в субботу, 8 августа, обещают кратковременные дожди. Правда, только утром и днем в некоторых районах Витебской области. Ночная температура воздуха составит плюс 9 - 15 градусов, в Брестской области - до плюс 17. Днем по стране - от 23 до 30 градусов тепла.

В воскресенье, 9 августа, днем в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха существенно не изменится. В Минске в воскресенье - до плюс 25 градусов. В столице и областных центрах страны 9 августа прогнозируют дожди днем, местами по стране вечером возможны осадки .

Теплая, но дождливая погода с переменной облачностью сохранится и в начале следующей недели, обещают синоптики.