«Не будем провоцировать людей». Тихановская отменила митинг в Минске 6 августа

Тихановская отменила митинг в парке, но придет в сквер Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

6 августа в Минске не будет агитационного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. Напомним, большой митинг и концерт с участием известных исполнителей планировался в парке Дружбы народов, однако команда кандидата решила его отменить после того, как власти предупредили о невозможности проведения встречи. В назначенное время на этой же площадке решили организовать концерт по случаю Дня железнодорожных войск.

- Не будем провоцировать людей. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска - как в Слуцке и Солигорске, - ответила KP.BY пресс-секретарь штаба Анна Красулина. - Это совершенно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в горисполком, Генпрокуратуру и Центризбирком.

Вместо митинга Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало, как обычные граждане, намерены приехать на «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», который власти проводят в Киевском сквере.

Напомним, утром 6 августа начальника штаба Тихановской Марию Мороз отвезли в милицию и предупредили об ответственности за организацию несанкционированных мероприятий.

Еще больше материалов по теме: Президентские выборы в Беларуси-2020