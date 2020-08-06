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Лукашенко про высокую явку на досрочном голосовании: Люди просто поняли, что могут потерять страну, я нутром это чую

Белорусский лидер добавил, что внимательно следит за ходом избирательной кампании
Инна КорсакИннаКорсак
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Лукашенко про высокую явку на досрочном голосовании.

Лукашенко про высокую явку на досрочном голосовании.

Фото: Инна КОРСАК

Александр Лукашенко 6 августа провел совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании. Он признался, что внимательно следит за ее ходом. Об этом сообщили на сайте пресс-службы президента.

Лукашенко также объяснил причину высокой явки на досрочном голосовании, которое проходит в Беларуси с 4 августа.

- Я нутром чую, что они поняли, что могут потерять страну. И валом пошли на досрочное голосование. Это говорит о том, что они уцепились за этот кусок земли и потерять его не хотят… Красиво, достойно идут люди. Кто-то хочет в выходные поехать на дачу, кто-то сюда, кто-то туда. Все как обычно. Мы не будем по почте голосовать, как в некоторых странах. У нас есть избирательные участки. И мы обязаны полностью обеспечить этот процесс, - заявил президент.

Он также добавил, что всем, кто будет голосовать, необходимо дать возможность сделать это спокойно и празднично, без лишнего вмешательства в выбор человека.

- Выборы начались, и досрочное голосование уже идет, это понятно. Но лишним не будет выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности, - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что некоторые до сих пор продолжают звать людей на Майдан, а этого допустить нельзя.

- Не дай бог мы разожжем этот костер в центре Минска и будем головешки разбрасывать по всему Минску, - заявил Лукашенко.

Напомним, что за два дня досрочного голосования явка составила 12,75%.

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