Власти Гомеля анонсировали: 8 августа в городе выступит HADDAWAY. Исполнитель ответил

Haddaway

Список отечественных и зарубежных артистов, которые посетят 8 августа Минск и белорусские областные центры, впечатляет: Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Boney M, «Дискотека Авария».

Гомельский горисполком опубликовал на своем сайте афишу, где, кроме прочих, заявлен исполнитель мирового уровня - Haddaway. Певец, известный своим суперхитом «What Is Love», как сообщается, выйдет на гомельскую сцену после 18.00.

Однако, как выяснилось, в афише Гомельского горисполкома закралась как минимум одна ошибка - Haddaway выступать не будет.

- Исполнитель просит донести до белорусской публики, что информация о его выступлении в Гомеле является недостоверной. Певец подчеркивает, что он не принимал и не принимает участие ни в каких политически окрашенных акциях, - передал «Комсомолке» реакцию Haddaway белорусский промоутер Руслан Стариковский.

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