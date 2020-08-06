Курсы валют в Беларуси на 6 августа: доллар и евро на торгах подорожали

Курсы валют в Беларуси на 6 августа Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 6 августа.

Доллар вырос на 0,0007 и теперь стоит 2,4376 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,0084 и теперь стоит 2,8905 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0046 и теперь стоит 3,3334 белорусского рубля.

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