Более восьми грамм: сотрудники таможни нашли в международном почтовом отправлении порошок с психотропом

Сотрудники таможни нашли в международном почтовом отправлении порошок с психотропом. Фото: Государственный таможенный комитет

Сотрудники таможни нашли в международном почтовом отправлении порошок с психотропом. В почтовом отправлении содержалось более 8 грамм псевдоэфедрина. Об этом сообщили на сайте Государственного таможенного комитета.

«Псевдоэфедрин представляет собой кристаллический белый порошок. У него слабый, но специфический запах. По своим фармакологическим свойствам он близок к эфедрину, но менее токсичен и активен. Псевдоэфедрин является психостимулятором. Он может вызывать тревожность, а также галлюцинации», - пояснили в ведомстве.

Во время таможенного досмотра содержимое конверта вызвало подозрения. Была оперативно проведена экспертиза в таможенной лаборатории. Она и подтвердила наличие запрещенного препарата.

Конверт с порошком был отправлен из Украины и следовал в Беларусь. И отправитель, и получатель ранее были судимы.

Возбуждено уголовное дело.