Ну где же ваши ручки: «Краски» не будут выступать на провластном концерте в Бресте

В Бресте и других городах Беларуси власти проведут бесплатные концерты за день до выборов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Поп-группа «Краски», основанная в Минске, но недавно ставшая российской, не будет выступать в Бресте на концерте, организованном властями накануне президентских выборов.

- Уважаемые жители города Брест. Я не выступаю на мероприятии 8 августа, - написала лидер группы Оксана Ковалевская в сторис на своей странице в Instagram.

Также Оксана сообщила на своей странице, что в ночь с 7 на 8 августа будет петь на свадьбе в Москве.

Эту информацию подтвердили и в Бресте: «Краски» не приедут. Вместо них в концерте будет участвовать группа «Леприконсы». Это тоже белорусский коллектив, о котором в последнее время подзабыли - популярных композиций группа давно не выдавала.

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