На станции метро «Восток» человек вышел из поезда, ему стало плохо, и он упал на рельсы

На станции метро «Восток» человек упал на рельсы Фото: Инна КОРСАК

На станции метро «Восток» человек упал на рельсы. Его достали работники метрополитена. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Минского метрополитена.

«Человек упал с платформы в пространство, которое находится между вагонами стоящего поезда. Движение уже восстановлено», - рассказали в Минском метрополитене.

Также сообщили, что человеку стало плохо и он упал на рельсы. Незадолго до случившегося он вышел из прибывшего поезда.

Пассажиру незамедлительно вызвали скорую помощь.

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