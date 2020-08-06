В Витебском районе микроавтобус насмерть сбил 70-летнего велосипедиста. Фото: официальная группа ВКонтакте ГАИ Витебской области

В Витебском районе микроавтобус насмерть сбил 70-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в официальной группе ВКонтакте ГАИ Витебской области.

Инцидент произошел 5 августа, в среду.

«За рулем микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» находился 47-летний водитель. Он совершил наезд на велосипедиста, который выехал на проезжую часть», — пояснили в ГАИ Витебской области.

Мужчину спасти не удалось. Он скончался на месте.

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