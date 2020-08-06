Лукашенко в интервью Гордону рассказал, как заразился коронавирусом и выздоровел за 4 дня: «Все-таки мне его подкинули»

Лукашенко дал интервью Дмитрию Гордону. Фото: кадр из интервью

– Вы не запаниковали, когда заболели сами? - спросил у Александра Лукашенко журналист, ведущий программы «В гостях у Гордона» Дмитрий Гордон.

– Мне было не до паники. Я ведь не знал, что я заболел. У меня возможности не было такой, чтобы даже подумать. Я как белка в колесе был! Я же со всеми встречался, я ходил...

Президент рассказал, что переживал, как бы не заболеть до парада или как раз на выборы.

– Вопрос не в том, что я заразился. Впервые вам скажу: мы склоняемся к тому, что все-таки мне его подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло, не стану говорить, чтобы не обидеть людей, - признался Лукашенко.

Как оказалось, о том, что он заразился коронавирусом, президент узнал, когда заболели, как он выразился, домашние.

– Пришлось поехать с ними в больницу на КТ, и мне врач - диагност, женщина, Лариса: «О-о-о, Александр Григорьевич, дорогой мой, так вы же на ногах перенесли этот коронавирус!» Я говорю: ну-ка покажи мне, где это. Она меня заводит в эту комнату, сама уже сняла эту маску, сидит со мной, я ж перенес на ногах, уже все, антитела у меня. И мне показывает: вот очаг, вот очаг, они уже рассосались давно. Это неделя, это десять дней. Я рад, все, Лариса, спасибо. А она: «Нет-нет-нет подождите, тут мне не нравится что-то, тут очажок». Я думаю: слушай, не нагнетай обстановку, мне работать надо. И ушел. Ну плюс и плюс, - рассказывает президент.

На следующий день после диагностики Лукашенко почувствовал себя хуже.

– Они сделали вывод, что меня хвостом ударила эта пандемия. Я говорю: ребята, четвертого августа, я не могу не встать перед всем миром (4 августа президент выступал с обращением парламенту и народу - Ред.) Там же все заточено было на мне. Вы понимаете? Врачи говорят: «Свят-свят, вам нельзя, вам нельзя выходить, вы должны лежать!» На том свете! Четыре дня сроку! Вызвал министра - и они меня за четыре дня или пять дней склепали и я стоял уже за трибуной.