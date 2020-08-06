Лукашенко про объединение с Россией взамен на должность спикера Госдумы: «Я завскладом не буду»

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– Для Путина, на мой взгляд, было бы крайне важно и легитимно стать президентом, не нарушая Конституции, чтобы образовалось объединенное государство России и Беларуси, и он стал президентом. Правда ли, что за то, чтобы вы пошли на этот шаг, он предлагал вам пост спикера Госдумы объединенного государства? - спрашивает Дмитрий Гордон у Александра Лукашенко в интервью для своей авторской программы «В гостях у Гордона» на YouTube.

– Неправда, – решительно отвечает президент. – Во-первых, потому, что я бы никогда на это не согласился. Я завскладом не буду. Но это не главное.

Также Гордон задал другой вопрос про объединение с Россией. Он спросил, было ли такое, что в Сочи Путин снова «обрабатывал» Лукашенко на эту тему и предложил сделать так: Путин на год становится президентом объединенного государства, а Лукашенко – вице-президентом, а потом они меняются.

– Нет. Я никогда бы на это не согласился. Если уж в вашу конспирологию поверить, в политике особенно с Россией, этого никогда бы не было. Было бы одно государство, но чтобы президент и вице-президент – и через год размен произошел... Вы в это верите? Нет, этого бы не было никогда. Это невозможно. Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Беларуси, в Беларуси это уже не воспримут. Народ к этому не готов. Народ уже перезрел, это надо было лет 20-25 назад делать, после развала Союза, сейчас – нет.