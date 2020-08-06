Лукашенко рассказал Гордону, почему стоял на учете в детской комнате милиции

Интервью Дмитрия Гордона с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко. Фото: кадр видео с youtube-канала «В гостях у Гордона».

Украинский журналист Дмитрий Гордон 5 июля записал интервью с Александром Лукашенко. Встреча продлилась 2,5 часа в президентском дворце в Минске. Сегодня интервью стало доступно на youtube-канале Дмитрия Гордона, приведем самые интересные цитаты.

- В школе вы были плохим учеником и даже стояли на учете в милиции. Почему?

- У нас в школе была банда ребят, которая на перемена переворачивала скамейки, - начал Александр Лукашенко. - Если что-то где-то случилось, даже если меня не было в школе, считалось, что это я организовал там заварушку. Для воспитания меня сразу – в детскую комнату милиции. Я вам скажу: воздействие было очень серьезное, я этого побаивался немножко. И мне плохо было из-за матери, потому что сразу же был сигнал матери, а она жестко к этому относилась, да и жалко было: она начинала плакать из-за этого… Я был не то что трудный ребенок, но мне надо было что-то где-то перевернуть.