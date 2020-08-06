Лукашенко о том, как он бы защищал Крым: «Там бы легло уже тысячи человек!»

Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Фото: БелТА

В интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко высказался про Крым.

- Вы просто безалаберно, бестолково относились к территории и отнеслись к Крыму. Я сам часто ставил себя на место ваших руководителей, - говорит Лукашенко.

- А вы бы не дали (забрать Крым - Ред.)?

- Слушайте, если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать. Там бы легло уже тысячи человек! Крым - жемчужина, а вы не воевали...

- Вы бы воевали? - уточнил Гордон.

- Конечно, вы что! Это же твоя земля, твои люди. Как ты мог не воевать?

Гордон процитировал слова украинского политического деятеля Александра Турчинова: "Турчинов мне сказал, что нам нечем было оборонять Крым"

- Как нечем? Что, пистолетов, автоматов не было? Что, артиллерии не было в Крыму? - ответил Лукашенко.

- "Ну это же в русских стрелять", - сказал мне Турчинов, - отметил журналист.

- Каких русских? Откуда он знает, что там русские были? Там были люди, которые пришли захватить твою территорию.

По словам Лукашенко, стрелять - это последнее дело.

- Он же до стрельбы ничего не сделал, - сказал Лукашенко. - Он должен был их задерживать. Вручную, врукопашную, с лопатами, ножами, палками и прочее. Но когда невозможно, тогда бери оружие и стреляй. (...) Ты страной руководишь, ты свою страну должен был защитить и обеспечить, во-первых. (...) Ерунда все, что в русских стрелять. Если бы вы заняли тогда жесткую позицию, никакой стрельбы бы не было. Во-первых для того, чтобы в стрелять в русских, надо, чтобы они в тебя начали стрелять. Никогда русские не начали бы в Крыму стрелять. Но они, как вы их называли зеленые человечки, и Путин потом признал, высадились и пошли. Они пошли к перешейку, через Симферополь и прочее под ваши аплодисменты. Они окружили несколько там ваших баз, а вы даже не повылазили из этих баз. Вы как сидели там спали, так и спали. Разве так защищают свою землю?

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