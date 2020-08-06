Лукашенко о Путине: Я ему часто говорил: «Знаешь, Володя, чтобы что-то от тебя взять, надо добиться от тебя обещаний»

В своем долгом интервью Дмитрию Гордону Лукашенко много рассказывал о Путине и его отношении с ним и Россией. Фото: БелТА

- У Путина есть черта черта, - рассуждает Лукашенко. - Я ему часто говорил: «Знаешь, Володя, чтобы что-то от тебя взять, надо добиться от тебя обещаний. Если ты обещаешь, ты от обещанного никогда не отступишь. Но сейчас полгода я вижу другое! Один сказал – другой переделал. Путин обещает, правительство решает по-иному.

Могу пример привести – сидим, ведем переговоры по закупкам нефти.

Я говорю: «Ладно, будем покупать у вас нефть по мировым ценам, но мы платить вам премию за поставку нефти не будем. Это абсурд! Это нам надо заплатить премию. Путин поворачивается к правительству и говорит: «Ну он же прав!»

А через сутки все вышло наоборот. Почему? И это я только один пример привел!

- А вы понимаете, почему Ельцин выбрав в преемники именно Путина и не пожалел ли он об этом? – поинтересовался Гордон?

- Я об этом говорить не буду. Не хотелось бы мне влазить в их отношения. Но Ельцин да, сокрушался и жалел.

Знаете, Ельцин был властолюбывый человек, но и Путин не подарок.

По словам Лукашенко, Ельцин рассчитывал, что преемник "будет бегать к нему и советоваться". Но это не в стиле Путина. Отсюда и пошли разночтения .