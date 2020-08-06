В Гродно произошел горела квартира в пятиэтажке. Погибла женщина

В Гродно произошел пожар в квартире пятиэтажки. Погибла женщина. Фото: pixabay.com
В Гродно 5 августа произошел пожар в квартире пятиэтажки. Погибла женщина. Об этом сообщили в БелТА.
«Сотрудники МЧС получили сообщение о том, что загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже в пятиэтажном доме вечером 5 августа. Они оперативно прибыли на место», — рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.
Из квартиры сотрудники вынесли женщину. Во время тушения пожара также обнаружили хозяйка дома. Ее также вынесли на улицу. Врачи констатировали ее смерть.
Огонь уничтожил имущество в коридоре. Также были закопчены стены и потолок.
Специалисты устанавливают причину пожара.
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