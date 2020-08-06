В Гродно произошел горела квартира в пятиэтажке. Погибла женщина

В Гродно произошел пожар в квартире пятиэтажки. Погибла женщина. Фото: pixabay.com

В Гродно 5 августа произошел пожар в квартире пятиэтажки. Погибла женщина. Об этом сообщили в БелТА.

«Сотрудники МЧС получили сообщение о том, что загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже в пятиэтажном доме вечером 5 августа. Они оперативно прибыли на место», — рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.

Из квартиры сотрудники вынесли женщину. Во время тушения пожара также обнаружили хозяйка дома. Ее также вынесли на улицу. Врачи констатировали ее смерть.

Огонь уничтожил имущество в коридоре. Также были закопчены стены и потолок.

Специалисты устанавливают причину пожара.

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Причина, по которой произошло возгорание, - неосторожное обращение с огнем при курении. Очевидец вынес на улицу хозяина дома до приезда спасателей. (подробности)