Лукашенко рассказал, как пил в Крыму с Кучмой крепленое вино, «убрав охрану в сторону»

Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Фото: БелТА.

- Я со всеми президентами Украины был в хороших отношениях, но самые теплые отношения у меня сложились с Леонидом Кучмой, сказал Лукашенко, отвечая на вопрос Дмитрия Гордона об отношениях белорусского президента с украинскими. - Мы очень много времени проводили вместе, я всегда был желанным гостем у него в Крыму. Я прилетел в Крым, он там сидит, с Массандры привезет вино. Хоть я человек, в общем-то, не пьющий, но сладкое вино это крепленое я мог выпить. И мы сидим на берегу вдвоем, никто не скажет, что встретились два президента. Службу безопасности убрали в сторону, чтобы никого не было. Кто-то сопровождает нас конечно, 3-4 человека, врачи, они могут там сбоку сидеть – тоже вино попивать. В Форосе, там, у него на даче – у нас очень были с Кучмой теплые отношения.