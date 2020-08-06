Лукашенко рассказал о своей вере: «Я не стою на коленях возле иконы, не молюсь и не стучу лбом о пол»

Скриншот видео.

Украинский журналист Дмитрий Гордон 5 июля записал интервью с Александром Лукашенко. Встреча продлилась 2,5 часа в президентском дворце в Минске. Сегодня в 18-00 интервью стало доступно на youtube-канале Дмитрия Гордона, а на 19-30 видео набрало больше дизлайков, чем лайков (6,5 тысяч против 8 тысяч).

В интервью Александр Лукашенко признался, что раньше занимался атеистической идеологией и долго даже не читал Библию.

- Я историк. Историк настоящий, патриотичный – меня на истфаке так воспитали (…). Все тогда сразу с истфака тогда у нас шли прямиком работать лекторами, инструкторами отдела пропаганды и агитации райкома. То есть, партия целенаправленно готовила для себя кадры. Мозги промывали как следует. Более того, параллельно я заканчивал школу лекторов, несколько человек нас отобрали, чтобы мы могли потом заниматься лекционной работой (…) А потом меня партия догрузила второй лекцией «атеистическая пропаганда». Я спрашиваю: какая пропаганда, я и библию-то не читал! А они мне: прочитаешь! Правда, это помогло мне разобраться в жизни. Я долго сталкивался со священнослужителями, которых и сейчас вспоминаю добрым словом, но не скажу, что они меня убедили в существовании господа бога.

- Вы остались атеистом сейчас?

- Я никогда вообще на эту тему не рассуждал. Однажды я пошутил, что в советские времена был атеистом и лекции читал по атеизму, и наш метрополит, который как отец для меня был, подошел и говорит: «Господин президент, больше не говорите, что вы были атеистом». Я говорю: «Но я был, ни куда от этого не денешься!». Я там, где мой народ, постоянно в церковь хожу, у меня традиция на рождество и пасху. Почему? Туда люди приходят, люди верят. У каждого человека в душе своя вера, я уважаю чужую веру, но у меня это не напоказ. Я не стою на коленях возле иконы, не молюсь и не стучу лбом о пол. Это твое, внутри. Я никогда напоказ это не выставлял