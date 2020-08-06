Лукашенко рассказал, как Янукович не пустил его в Украину

Лукашенко рассказал Гордону, как Янукович не пустил его в Украину

Что вы думаете о судьбе беглого президента Украины Виктора Януковича? – спросил белорусского президента Дмитрий Гордон.

- Только сожалею, - ответил Александр Лукашенко. – Я ему простил все. И когда он пригласил меня в Чернобыль, а потом Запад на него поддавил – и он отказался меня принимать в Украине. Я тогда сказал, что не нуждаюсь в разрешениях, чтобы прилететь к себе домой в Украину – и приказал поставить самолет для взлета. А Янукович закрыл пролет для моего самолета. Я ему все простил. Мы после этого встречались – я его поддерживал во время Майдана – я не хотел, чтобы эта революция произошла. Я ему расписал все что будет. Но что он убежит – я не знал. Он не то, что убежал, он перелетел в Харьков, потом на Донбасс. И я считаю, что Донбасс начался оттуда. Он думал, что на Донбассе майданутые меня не тронут. И мы с Донбасса начнем наступление и снова сделаем Украину Украиной. Но я ему все простил. Человек допустил слабину. Нельзя быть злопамятным.