Лукашенко о характере Путина: «Мне не нравится в нем одна черта, хотя для политика это супер: он никому не доверяет

В своем долгом интервью Дмитрию Гордону Лукашенко много рассказывал о Путине. Фото: кадр видео с канала Гордона

- Как и при каких обстоятельствах вы познакомились с Путиным? - спросил Гордон у Лукашенко.

- Я нашу первую встречу с Владимиром Владимировичем не помню, а вот он запомнил ее хорошо. Тогда я приехал в свой любимый Ленинград к Собчаку. Так вот встречал и сопровождал меня тогда именно Владимир Путин.

По словам Лукашенко, об этом Путим сам не так давно сам ему напомнил.

- Чем Путин образца 1999 года отличается от Путина образца 2020?

- Он стал маститым политиком. Когда я встретился с ним первый раз, как с президентом, он был другим. Скорее – больше он был воспитанным сотрудником КГБ, в хорошем смысле этого слова. Аккуратно наблюдал за ситуацией и всегда вел себя достойно. На рожон никогда не лез, всегда выслушивал. Оставлял за собой право подумать. Уже сейчас ему дополнительное время на «подумать» не надо.

- А осталось в нем что-то человеческое, настоящее, или он уже превратился в машину?

- Функционала у него хватает, но он еще и настоящий человек, пусть и своеобразный, не похожий на других. Мне не нравится в нем одна черта, хотя для политика это супер: он никому не доверяет. Вот мне этого даже не хватает. Нельзя быть таким открытым, как я. У меня ж все обнажено! Заходи - бери что хочешь. Он (Путин - Ред.) и спортсмен хороший, и рюмку вина может выпить, и в компании посмеяться.

Но это не так как у меня, когда я обниматься-целоваться с кем-то могу, а слева и девчонки сидеть могут. А у него все скрыто!