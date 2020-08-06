Лукашенко: «Янукович брал моего Колю за руку, они шли в подвал и там стреляли из разного оружия»

Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Фото: БелТА.

- Я дома у Януковича был очень часто, - рассказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об отношениях с беглым президентом Украины Виктором Януковичем. - Он очень любит детей. Я заметил, Коля у меня тогда был маленький, мы когда приезжали к нему - Янукович забывал, что я приезжал. Он Колю за руку – пошел в подвал, они там стреляют с разного оружия, он ему там рассказывает про коз, про коров, про собак, про зайцев – у него там в резиденции Межигорье куча зайцев было. И я заметил его слабость - он очень любил детей. Он сам здоровяк такой, и во он идет и чего-то там мог сутками проводить с детьми.