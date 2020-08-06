Лукашенко об украинском Майдане: «Я считаю это государственным переворотом. Это было незаконно»

Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Фото: БелТА.

- Приютили бы вы Януковича? – спросил украинский журналист Дмитрий Гордон у Александра Лукашенко.

- Во-первых он этого не просил. Но если бы попросил – конечно. Я считаю, и тогда считал, что тогда у вас произошел государственный переворот. Это было незаконно. Я не оцениваю сейчас – виноват, не виноват. Конечно, виноват, что допустил такое. Я первым заявил о том, чот давайте дадим оценку. Россия как-то подальше от этого держалась. Я говорю: давайте запишем прямо, с точки зрения конституции Украины – что это было? И мы по моему настоянию дали оценку этой ситуации.