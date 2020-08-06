Головченко про сахарную отрасль: Будем думать над тем, как ее оптимизировать и что делать с сырьевой базой

Роман Головченко 6 августа посетил Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Фото: БелТА

Роман Головченко 6 августа посетил Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Об этом сообщили в БелТА.

Премьер-министр пообщался с коллективом и сообщил, что до конца 2020 года правительство подготовит ряд комплексных предложений по развитию сахарной отрасли.

— Перед нами сейчас остро встал вопрос — какое будущее у сахарной отрасли. Мы должны думать над тем, как ее можно оптимизировать и что делать с сырьевой базой. У нас есть поручение президента и до конца 2020 года нам важно решить, как будет дальше развиваться и работать сахарная отрасль в Беларуси, — подчеркнул Головченко.

Он также добавил, что государство и дальше продолжит оказывать всяческую поддержку сахарной отрасли. Головченко напомнил, что только за последние пять лет инвестиции составили 250 миллионов долларов.

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