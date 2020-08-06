«Некий бренд и старая информация». Лукашенко прокомментировал прозвище «батька» и «кликуху» «последний диктатор Европы»

Фото: кадры видео с youtube-канала «В гостях у Гордона»

Президент в интервью рассказал о своем отце, о том, как защищал бы Крым, высказался об украинском Майдане и характере Путина. Ответил Александр Лукашенко и о том, почему называют батькой.

- Мне по-доброму нравилось 20 лет назад. Помните, был Кондратенко (Николай Кондратенко, российский государственный и политический деятель, член Совета Федерации - Ред.). Он умер, по-моему. Его тоже батькой называли и он первым назвал меня батькой. По тому, как белорусы ко мне относились, - сказал Лукашенко. - А сейчас я как-то безразлично к этому отношусь. Даже с неким юмором. Потому что это уже некий бренд для Беларуси и Лукашенко.

Ответил Лукашенко и на вопрос о том, почему его называют последним диктатором Европы.

- Это старая информация, - прокомментировал президент. - Последним диктатором Европы меня называли о-о-чень давно. Кликуху эту мне дала Мадлен Олбрайт - тогдашний госсекретарь США. Наверное, потому что я не совсем вписывался в стандарты демократии Запада - тогда.Сейчас они поняли, что, наверное, какое-то рациональное зерно в политике Лукашенко есть. Порядок и стабильность, которые существуют в Беларуси, это не совсем плохо после всяких желтых, зеленых, розовых жилетов, которые бомбят сейчас... Вон, в Америке проблем, дисциплинированные немцы попробовали ввести изоляцию повторно - смотрите, что происходит там. Наверное, потихоньку этот тезис исчез.

Лукашенко рассказал, как они встречаются с Владимиром Путиным.

- Я ему в шутку говорю: Володя, слушай, я уже не последний диктатор Европы. А он мне: неужели ты думаешь, что это я? - приводит слова Путина Лукашенко. - Я говорю: я ничего не сказал!