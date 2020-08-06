Лукашенко рассказал, как правильно распекать чиновников

Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Фото: БелТА.

- Вам не кажется, что когда Зеленский распекает нерадивых чиновников и коррупционеров, что он старается походить на вас? – спросил у Александра Лукашенко украинский журналист Дмитрий Гордон.

- Нет, нет, он никогда их не распекает.

- Было несколько раз…

- Я видел это, наблюдал за ним – это не то. Понимаешь, Дима, распекать чиновников можно по-разному – и это всегда по-разному бывает. Можно тебя распечть так, что тебе будет больно и противно. Но ты выйдешь за дверь и будешь работать. Скажешь: «Ну он же прав!». А бывает, когда ты накатишь на чиновника, и он выйдет и скажет «Че ты на меня там орешь?» «Да ты не имеешь право на меня орать вообще-то», «Да ты и не правильно поступаешь» и так далее. Поэтому распекать чиновника надо очень аккуратно. И помнить, какой результат будет от того, что ты его распекаешь, и ни в коем случае ты не должен его обидеть лично, ибо он после этого станет твоим врагом.